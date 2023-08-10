​«Фенербахче» сделал предложение по игроку «Манчестер Юнайтед»

«Фенербахче» хочет осуществить трансфер полузащитника Фреда. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, турецкий клуб направил в «Манчестер Юнайтед» официальное предложение по 30-летнему бразильцу.

Отмечается, что речь идёт о предложении в 15 миллионов евро, включая бонусные выплаты. «Фенербахче» рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время, переговорный процесс продолжается.

За «Манчестер Юнайтед» Фред выступает с лета 2018 года. С тех пор бразилец провёл 213 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 19 результативных передач на партнёров.