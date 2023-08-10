«Ливерпуль» пока не делал предложений по Кайседо

«Ливерпуль» не перебивал предложение лондонского «Челси» по трансферу хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста издания The Athletic Джеймса Пирса, мерсисайдцы успели лишь выйти на контракт с «чайками», но никаких официальных предложений пока не было.

Ранее появилась информация, согласно которой «Челси» якобы отомстил «Ливерпулю» за предложение по Кайседо, вмешавшись в гонку за Ромео Лавией из «Саутгемптона». «Синие» предложили за бельгийца 55 миллионов евро, но пока не получили ответ.

Напомним, Кайседо «Брайтон» оценивает в сумму свыше 120 миллионов евро.