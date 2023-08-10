«Челси» подписал полузащитника «Лидса»

Лондонский «Челси» закрыл сделку с «Лидсом» по трансферу полузащитника Тайлера Адамса. Об этом в социальный сетях рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

24-летний игрок сборной США уже сегодня должен пройти медосмотр в стане «синих», а затем подписать свой контракт. «Челси» 10 дней вёл переговоры с «Лидсом» и в итоге согласился заплатить отступные в размере чуть более 23 миллионов евро.

Адамс ранее также был интересен «Астон Вилле», но сделка не состоялась. В Английской премьер-лиге Тайлер провёл всего один сезон после перехода в «Лидс» прошлым летом из «РБ Лейпцига».

«Челси» помимо Адамса также хочет подписать ещё одного полузащитника. В списке целей – Ромео Лавия из «Саутгемптона» и Мойсес Кайседо из «Брайтона».