​«Челси» объявил об уходе вратаря

Голкипер Габриэль Слонина покинул «Челси». Лондонский клуб на своём официальном сайте сообщил о том, что сезон 2023/2024 19-летний футболист проведёт в бельгийском клубе «Эйпен» на правах аренды.

Напомним, что Слонина перебрался в «Челси» год назад, но сразу же отправился обратно в клуб «Чикаго» в аренду. Срок арендного соглашения американца истёк в конце 2022 года. Дальше Слонина выступал за молодёжную команду «пенсионеров». За основу американец пока не дебютировал.

Добавим, что Габриэль Слонина оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 9 миллионов евро.