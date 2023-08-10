«Челси» отпустит Кепу в «Баварию» только при одном условии

«Челси» будет готов отпустить вратаря Кепу Аррисабалагу в «Баварию», если получит хорошее предложение. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, главному тренеру лондонской команды Маурисио Почеттино нравится 28-летний испанец, поэтому клуб не горит желанием отпускать своего вратаря. Однако выгодное предложение может убедить руководство «Челси» расстаться с игроком.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет арендовать Кепу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает вратаря в 18 миллионов евро.

Напомним, испанский голкипер перешёл в «Челси» летом 2018 года из «Атлетика» за 80 миллионов евро. В прошлом сезоне в составе «синих» футболист провёл 39 матчей, пропустил 45 голов и в 12 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.