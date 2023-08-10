Кайседо всё ещё хочет в «Челси», несмотря на то, что «Ливерпуль» перебил предложение «синих»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо всё ещё намерен перебраться в лондонский «Челси», хотя «Ливерпуль» теперь предлагает за его трансфер больше денег, чем «пенсионеры». Об этом сообщает журналист Мэтт Лоу в социальных сетях.

По данным от источника, «Челси» в ответ на ход «Ливерпуля» перебил предложение «скаузеров» по трансферу Ромео Лавии из «Саутгемптона». «Святые» пока не успели ответить на предложенные условия с 48 миллионами евро компенсации.

Кайседо был интересен «Челси» ещё в зимнее трансферное окно. «Синие» пытались приобрести эквадорца всё лето, но так и не смогли достичь соглашения с «Брайтоном» по сумме компенсации. «Чайки» хотят за игрока свыше 120 миллионов евро.