​«Астон Вилла» сообщила о серьёзной травме Буэндии

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия оказался в лазарете. Пресс-служба клуба сообщила о том, что 26-летний футболист получил серьёзную травму колена. Сроки восстановления футболиста не называются.

За «Астон Виллу» Буэндия выступает с сезона 2021/2022. С тех пор футболист провёл 78 официальный матчей, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

В первом туре Премьер-лиги «Астон Вилла» будет играть против «Ньюкасла» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.