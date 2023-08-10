Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Астон Вилла» сообщила о серьёзной травме Буэндии

10 Августа 2023 • 13:46 Комментировать

Атакующий полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия оказался в лазарете. Пресс-служба клуба сообщила о том, что 26-летний футболист получил серьёзную травму колена. Сроки восстановления футболиста не называются.

За «Астон Виллу» Буэндия выступает с сезона 2021/2022. С тех пор футболист провёл 78 официальный матчей, в которых забил девять голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

В первом туре Премьер-лиги «Астон Вилла» будет играть против «Ньюкасла» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 12 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Эмилиано Буэндия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Кейн может остаться в «Тоттенхэме» на фоне слухов о трансфере в «Баварию»
14:38 · Англия. Премьер-лига
​«Аякс» раскрыл сумму трансфера Альвареса в «Вест Хэм» официально
14:30 · Англия. Премьер-лига
​Эдсон Альварес – игрок «Вест Хэма» официально
14:19 · Англия. Премьер-лига
​«Фенербахче» сделал предложение по игроку «Манчестер Юнайтед»
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» пока не делал предложений по Кайседо
14:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может заменить Кейна с помощью Лукаку
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал полузащитника «Лидса»
13:53 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил об уходе вратаря
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Кепу в «Баварию» только при одном условии
13:49 · Англия. Премьер-лига
Кайседо всё ещё хочет в «Челси», несмотря на то, что «Ливерпуль» перебил предложение «синих»
13:46 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» сообщила о серьёзной травме Буэндии
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Кайседо, но «синие» нашли способ отомстить
13:27 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Ахли» сделал предложение по хавбеку «Ливерпуля»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло согласовал контракт с «Астон Виллой»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» просит у «Челси» больше 58 миллионов евро за трансфер Лавии
Все новости
Рекомендуем