«Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Кайседо, но «синие» нашли способ отомстить

«Ливерпуль» перебил предложение лондонского «Челси» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо, которого «Брайтон» оценивает в 120 миллионов евро. По информации от журналиста Мэтта Лоу, узнав об этой новости, «синие» решили отомстить «скаузерам», перебив предложение по трансферу Ромео Лавии, которого «Ливерпуль» пытается купить уже несколько недель.

Напомним, Кайседо всё лето является главной трансферной целью «Челси» на усиление полузащиты. «Ливерпуль» считал эквадорца слишком дорогим, поэтому не делал предложений, но в последние дни всё изменилось.

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой в первом туре АПЛ в воскресенье на «Стэмфорд Бридж».