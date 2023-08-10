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«Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Кайседо, но «синие» нашли способ отомстить

10 Августа 2023 • 13:40 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
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12.08 17:00

«Ливерпуль» перебил предложение лондонского «Челси» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо, которого «Брайтон» оценивает в 120 миллионов евро. По информации от журналиста Мэтта Лоу, узнав об этой новости, «синие» решили отомстить «скаузерам», перебив предложение по трансферу Ромео Лавии, которого «Ливерпуль» пытается купить уже несколько недель.

Напомним, Кайседо всё лето является главной трансферной целью «Челси» на усиление полузащиты. «Ливерпуль» считал эквадорца слишком дорогим, поэтому не делал предложений, но в последние дни всё изменилось.

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой в первом туре АПЛ в воскресенье на «Стэмфорд Бридж».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Саутгемптон Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023 Ромео Лавия
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