​«Аль-Ахли» сделал предложение по хавбеку «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара находится на радаре «Аль-Ахли». Как сообщает на своих страницах L’Equipe, саудовский клуб предложил за 32-летнего футболиста 12 миллионов евро.

Действующий контракт Тьяго с «Ливерпулем» рассчитан до конца июня 2024 года, авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Тьяго оказался в «Ливерпуле» осенью 2020 года. С тех пор полузащитник провёл 97 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров.

Отметим, что из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию эти летом уже переехали Фабиньо, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино.