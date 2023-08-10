Дзаньоло согласовал контракт с «Астон Виллой»

Нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло договорился об условиях контракта с английской «Астон Виллой». По сообщениям от инсайдера Николо Скиры, итальянец согласился на условия с зарплатой в размере 3,5 миллионов евро в год и длительностью контракта до лета 2027 года.

Источник добавляет, что «Астон Вилла» уже сделала предложение «Галатасараю» об аренде Дзаньоло с правом выкупа за 25 миллионов евро. Если Николо достигнет определённых показателей, право выкупа станет обязательным. «Галатасарай» пока не ответил на предложение и взял время на раздумья.

Напомним, в чемпионат Турции Дзаньоло перебрался зимой из «Ромы».