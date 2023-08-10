«Саутгемптон» просит у «Челси» больше 58 миллионов евро за трансфер Лавии

«Саутгемптон» отказался продавать своего полузащитника Ромеу Лавию в «Челси» за 55 миллионов евро. «Синие» вчера сделали «святым» предложение, но оно не устроило команду, которая с этого сезона выступает в Чемпионшипе.

Отмечается, что «Саутгемптон» хочет получить за Лавию свыше 58 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Алекс Крук в социальных сетях.

Напомним, Лавия ранее также был интересен «Ливерпулю», но мерсисайдский клуб так и не смог договориться о сумме компенсации с «Саутгемптоном». «Челси» помимо Ромео также интересуется Мойсесом Кайседо из «Брайтона» и Тайлером Адамсом из «Лидса».