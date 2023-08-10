Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» просит у «Челси» больше 58 миллионов евро за трансфер Лавии

10 Августа 2023 • 12:55 Комментировать
Саутгемптон
...
Норвич
1 1.82 X 3.70 2 4.30
12.08 17:00

«Саутгемптон» отказался продавать своего полузащитника Ромеу Лавию в «Челси» за 55 миллионов евро. «Синие» вчера сделали «святым» предложение, но оно не устроило команду, которая с этого сезона выступает в Чемпионшипе.

Отмечается, что «Саутгемптон» хочет получить за Лавию свыше 58 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Алекс Крук в социальных сетях.

Напомним, Лавия ранее также был интересен «Ливерпулю», но мерсисайдский клуб так и не смог договориться о сумме компенсации с «Саутгемптоном». «Челси» помимо Ромео также интересуется Мойсесом Кайседо из «Брайтона» и Тайлером Адамсом из «Лидса».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон трансферы футбола - лето 2023 Ромео Лавия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН НОРВИЧ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подписал полузащитника «Лидса»
13:53 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил об уходе вратаря
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отпустит Кепу в «Баварию» только при одном условии
13:49 · Англия. Премьер-лига
Кайседо всё ещё хочет в «Челси», несмотря на то, что «Ливерпуль» перебил предложение «синих»
13:46 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» сообщила о серьёзной травме Буэндии
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» перебил предложение «Челси» по Кайседо, но «синие» нашли способ отомстить
13:27 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Ахли» сделал предложение по хавбеку «Ливерпуля»
13:14 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло согласовал контракт с «Астон Виллой»
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» просит у «Челси» больше 58 миллионов евро за трансфер Лавии
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выплатил отступные за Адамса, игрок скоро пройдёт медосмотр
12:20 · Англия. Премьер-лига
Пакета хочет в «Манчестер Сити», «горожане» готовят новое предложение «Вест Хэму»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Ньонто устроил бойкот руководству «Лидса», игрок хочет покинуть клуб
12:00 · Англия. Премьер-лига
Бенжамен Менди готовится подать в суд на «Манчестер Сити»
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» всерьёз заинтересована в трансфере Дзаньоло
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» заинтересован в аренде полузащитника «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем