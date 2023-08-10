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«Челси» выплатил отступные за Адамса, игрок скоро пройдёт медосмотр

10 Августа 2023 • 12:49 Комментировать
Бирмингем
...
Лидс
12.08 17:00

Лондонский «Челси» согласился заплатить отступные в размере 23 миллионов евро за полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса. Американский хавбек в ближайшие 24 часа должен пройти медосмотр в стане «пенсионеров». Об этом сообщает Sky Sports.

Отступные Адамса в размере 23 миллионов евро активировались сразу после того, как «Лидс» вылетел в Чемпионшип. 24-летний полузащитник сразу выразил заинтересованность в переходе в «Челси».

Что примечательно, помимо Адамса «Челси» также заинтересован в двух других опорных полузащитниках. Речь идёт о Мойсесе Кайседо из «Брайтона» и Ромео Лавии из «Саутгемптона». С учётом сделки по Адамсу, все эти трансферы могут обойтись «синим» в сумму свыше 200 миллионов евро.

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Челси Лидс Тайлер Адамс трансферы футбола - лето 2023
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