Плохой защитник или жертва необдуманного трансфера: история Магуайра в «МЮ»

Союз Харри Магуайра и «Манчестер Юнайтед» подходит к концу, защитник в ближайшее время продолжит карьеру в «Вест Хэме». Сетевое изданиеразмышляет о том, что это было.

Сейчас Харри Магуайр – герой мемов. Над защитником смеются все кому не лень, и любой желающий может с легкостью найти множество ироничных или даже саркастических видео с участием англичанина. Всё это намекает на то, что Магуайр – плохой защитник. Однако так ли это? Действительно ли он именно плохой защитник или просто стал жертвой необдуманного трансфера?

Один из многих купленных за миллионы

Магуайр перебрался в «МЮ» в 2019-м и сразу попал под дикий стресс, так как получил звание самого дорогого защитника в истории. Этого статуса англичанин лишился лишь на днях, когда «Манчестер Сити» приобрёл Йошко Гвардиола за большие деньги. Естественно, от Магуайра сразу стали ждать чудес, опираясь на трансферную компенсацию. Раз уж заплатили 87 миллионов евро, значит, он должен решить все проблемы «МЮ» в обороне.

В защите же у «красных дьяволов» действительно была беда. Однако селекционная политика «МЮ» в те годы сводилась к тому, чтобы выложить кучу денег за кого-то в надежде, что случится волшебство. В футболе же так не работает – важно не просто заплатить за игрока, надо подобрать команду. «МЮ» же жил в иной парадигме и после ухода сэра Алекса Фергюсона просто спускал кучу денег в никуда.

Самые дорогие покупки «МЮ» в истории до прихода тен Хага

Игрок Откуда Сезон Стоимость Поль Погба «Ювентус» (Италия) 2016/17 105 млн. евро Харри Магуайр «Лестер» (Англия) 2019/20 87 млн. евро Джейдон Санчо «Боруссия» Дортмунд (Германия) 2021/22 85 млн. евро Ромелу Лукаку «Эвертон» (Англия) 2017/18 84,7 млн. евро Анхель ди Мария «Реал» Мадрид (Испания) 2014/15 75 млн. евро Бруну Фернандеш «Спортинг» (Португалия) 2019/20 65 млн. евро Антони Марсьяль «Монако» (Франция) 2015/16 60 млн. евро Фред «Шахтёр» (Украина) 2018/19 59 млн. евро Аарон Уан-Биссака «Кристал Пэлас» (Англия) 2019/20 55 млн. евро

Из всех дорогих покупок разве что Фернандеш и отчасти Уан-Биссака с Фредом не выглядят полным провалом. Основная проблема «Манчестер Юнайтед» заключалась в том, что клуб просто покупал того игрока, которого мог, не думая, нужен ли он, впишется ли в состав, решит ли проблему.

Магуайр пришёл в статусе мессии для обороны «МЮ», но вообще странно было ждать, что вчерашний игрок «Лестера» исправит все проблемы «красных дьяволов». В конце концов оборона – это не только игра защитников. Когда Давид де Хеа на глазах регрессировал, опорная зона проваливалась, и это никак не добавляло Магуайру уверенности. Более того, из-за своей позиции на поле именно англичанин всегда оказывался в центре проблем. Из-за стоимости же он стал быстро превращаться в повод для насмешек.

А был ли Магуайр так плох?

Наверное, надо напомнить, что в 2019-м «Лестер» просто устроил аукцион между «МЮ» и «Манчестер Сити». В какой-то момент «горожане» просто вышли из него, из-за чего защитник и оказался на «Олд Траффорд». Однако факт того, что Гвардиола хотел видеть Магуайра в команде намекает на то, что в тот момент оборонец точно имел звёздные перспективы. Конечно, он мог провалиться и в «Сити». Однако есть ощущение, что в выстроенной игре «горожан» Магуайр мог бы себя проявить лучше.

Есть ещё один факт, который намекает на это. Магуайр, несмотря на все проблемы в «Манчестер Юнайтед», регулярно вызывался в сборную Англии, и при этом остаётся безоговорочно основным выбором для Гарета Саутгейта. Защитник дошёл до финала Евро-2020 и до четвертьфинала чемпионата мира-2022. На обоих турнирах Магуайр был основным. Более того, мемов об игре Магуайра в сборной Англии нет.

Конечно, можно говорить, что «три льва» играют в скучный оборонительный футбол, при котором у Магуайра нет возможности ошибаться. Возможно, и так, но на это можно посмотреть с другой стороны. Вероятно, Магуайр как раз и проявляет свои лучшие качества в оборонительной команде. Он не быстр, чтобы останавливать контратаки соперника, зато здорово подчищает именно в такой манере. Будь у «МЮ» опорная зона более высокого уровня, то и Магуайр был бы полезнее. При этом в скоростном футболе Эрика тен Хага ему в любом случае нет места.

Магуайр как пример завышенных ожиданий

Теперь Магуйар будет играть в «Вест Хэме», где ему должно быть проще. На него не будет давить ценник. При этом «молотобойцы» точно не будут действовать с позиции первого номера, так что Магуайру не надо будет спасать все время, а просто подчищать, бороться и порой выносить. Не стоит удивляться, если по итогам сезона его назовут одним из лучших защитников Премьер-лиги, все качества для этого у него есть. Магуайр, безусловно, не великий представитель обороны, но и не он ведь заставил заплатить за себя сумасшедшие деньги.

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Пожалуй, Магуайр стал наглядным примером того, как трансферная компенсация заставляет переоценивать возможности игрока. Купи его «МЮ» раза в два дешевле, и не было бы вокруг защитника столько разговоров, и все бы ожидания были бы более спокойными. Если игрока покупают как самого дорогого в мире, то от него автоматически ждут и лучшей игры в мире. Вот только даже лучшие футболисты мира без подобранной команды не могут дать результат. Если же ещё и игрок очевидно далеко не лучший в мире, то чудес точно ждать не стоит вне зависимости от уплаченных денег.

Роман Андреев