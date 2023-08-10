«Астон Вилла» всерьёз заинтересована в трансфере Дзаньоло

Нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло является серьёзной опцией для английской «Астон Виллы». По информации от журналиста Фабрицио Романо, итальянец очень высоко располагается в списке трансферных целей команды Унаи Эмери.

Спортивный директор «Астон Виллы» Мончи ранее подписал Дзаньоло в «Рому». Личные отношения могут помочь бирмингемскому клубу оформить сделку.

У Дзаньоло в контракте с «Галатасараем» прописана сумма отступных, которая составляет 35 миллионов евро. В трансфере итальянца также заинтересован туринский «Ювентус», который пока не готов заплатить всю сумму компенсации.