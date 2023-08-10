АПЛ начала расследование в отношении «Челси»: в чём подозревается руководством «синих» и какое отношение к этому имеет Абрамович?

Английские СМИ сообщают, что в отношении «Челси» открыто расследование из-за потенциальных финансовых нарушений. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что за этим может стоять.

В чём подозревается «Челси»?

По данным английских медиа, «синие» подозреваются в ряде финансовых нарушений. Они заключаются в выплате миллионов фунтов (точная сумма не называется) в пользу ряда офшорных компаний и семье одного из игроков. Подозревается, что «Челси» так проводил оплаты при осуществлении трансферов футболистов. Указанные офшоры якобы связаны с футбольными агентами и посредниками.

При этом платежи не отражались в финансовых отчётах, которые «Челси» направлял в Футбольную Ассоциацию Англии, Премьер-лигу и УЕФА. Такие переводы якобы осуществлялись в 2018 и 2019 годах, когда «Челси» ещё владел Роман Абрамович. Как известно, прошлым летом он был вынужден продать клуб.

Чем это грозит «Челси»?

На этот вопрос ответить одновременно и легко, и сложно. Так как пока нет понимания, какова тяжесть нарушения, в котором подозревается «Челси», то спектр потенциальных санкций слишком велик. Поэтому пока поклонникам «синих» точно не стоит сильно переживать по этому поводу. Хотя основания для того, чтобы начать нервничать, всё же есть.

Если нарушения «Челси» будут признаны незначительными, то клуб отделается штрафом. Если же будет что-то посерьёзнее, то команда может лишиться очков в розыгрыше Премьер-лиги, когда будет вынесено решение. Ещё худшим сценарием будет недопуск до Лиги чемпионов или, что самое страшное, понижение в классе.

Обычное футбольное дело?

На самом деле такая новость не выглядит чем-то сверхъестественным. Сам «Челси» уже однажды был оштрафован УЕФА на 8,6 миллионов фунтов за предоставление неточной финансовой информации за период с 2012-го по 2019-й гг. Так что даже для «синих» это не что-то новое.

Помимо этого, можно вспомнить, что всё ещё идёт расследование в отношении «Манчестер Сити», который также подозревается в ряде финансовых махинаций. Однако всё это не помешало «горожанам» в минувшем сезоне взять требл, а этим летом подписать Йошко Гвардиола, сделав того самым дорогим защитником в истории.

Да и вообще в последние годы разных расследований из-за финансовых махинаций в отношении разных клубов было полно. Не забудем про «Ювентус», который пострадал в Италии. Ранее штрафовали «ПСЖ». В общем, это стало уже некой рутиной.

Может, дело не в футболе?

От теории заговора всё же не уйти, и подумать в эту сторону можно. Английские СМИ подчёркивают, что потенциальные нарушения возникли именно в период, когда «Челси» принадлежал Абрамовичу. Вольно или невольно создаётся впечатление, что именно российский олигарх является причиной возможных бед «синих».

Может ли это быть атакой против Абрамовича? Вполне. В крупных сделках по продаже активов всегда бывает масса оговорок и условий, что новый собственник может взыскать убытки с предыдущего, если не получил полной информации, что повлекло значительный ущерб. Тодд Бёли покупал «Челси» как топ-клуб Премьер-лиги. Если же «синих» понизят в классе, то убытки нового владельца очевидны. В этой ситуации нет сомнений, что Бёли предъявит Абрамовичу иск о компенсации.

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Так что не стоит исключать фактор игры ради давления на российского олигарха. В современном мире причин для этого может быть очень много. Например, известно, что Абрамович до сих пор не согласился отправить деньги, полученные за продажу «Челси», на помощь Украине, и именно его подписи как раз и не хватает.

Что ждёт «Челси»?

Теория заговора кажется заманчивой, но есть ощущение, что дело всё же обычное и чисто футбольное. В конце концов «Челси» подозревается всего лишь в том, что при осуществлении каких-то трансферов платил агентам не напрямую, а в офшор. Лондонский клуб точно не первый и не последний. Пока всё выглядит так, что «синие» выплатят очередной штраф, и на этом дело тихо завершится.

Роман Андреев