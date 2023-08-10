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«Вест Хэм» заинтересован в аренде полузащитника «Манчестер Сити»

10 Августа 2023 • 11:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
19.08 22:00

Лондонский «Вест Хэм» хочет арендовать у «Манчестер Сити» полузащитника Коула Палмера. По информации от Sky Sports, «молотобойцы» всерьёз рассматривают возможность приглашения 21-летнего англичанина.

Палмер получает недостаточно игровой практики в «Манчестер Сити». Руководство понимает, что для своего развития Коул должен проводить больше времени на поле. Возможно, из-за этого «горожане» согласятся отпустить Палмера в аренду.

Коул в прошлом сезоне отыграл 14 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним результативным действием. «Манчестер Сити» ранее интересовался полузащитником «Вест Хэма» Лукасом Пакета, которого «молотобойцы» не хотят продавать.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Коул Палмер
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