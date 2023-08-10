«Челси» отдаст одного из голкиперов в аренду

19-летний американский вратарь Габриэль Слонина, который принадлежит лондонскому «Челси», продолжит карьеру в бельгийском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Новым местом работы голкипера станет «Эйпен». Бельгийский клуб арендует Слонину до завершения следующего сезона.

Напомним, что Габриэль перебрался в «Челси» из американского клуба «Чикаго Файр». Трудовое соглашение вратаря с «пенсионерами» рассчитано до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.