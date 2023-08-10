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Казадеи прошёл медосмотр в «Лестере»

10 Августа 2023 • 10:51 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
...
Лестер
12.08 17:00

Молодой полузащитник «Челси» Чезаре Казадеи близится к очередной аренде в команду из Чемпионшипа. По информации от журналиста Натана Гиссинга, итальянец прошёл медосмотр в составе «Лестера».

Казадеи ранее также был интересен «Дженоа», но руководство «Челси» решило, что футболисту для развития будет лучше остаться в Англии. Главным инициатором перехода Чезаре в «Лестер» стал главный тренер Энцо Мареска, который недавно возглавил «лис».

Во второй половине прошлого сезона Казадеи уже выступал в Чемпионшипе, проведя полгода в составе «Рединга», который в итоге вылетел в третий дивизион Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Чезаре Казадеи трансферы футбола - лето 2023
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