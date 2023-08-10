«Брайтон» пошёл на уступки в переговорах с «Челси» по Кайседо

Лондонский «Челси» наконец приблизился к сделке по приобретению полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Как сообщает The Independent, «чайки» согласились снизить свои финансовые требования до суммы чуть более 104 миллионов евро.

Сообщается, что ещё около 15 миллионов «Брайтон» в будущем хочет получить в виде бонусов, если Кайседо сможет достичь определённых показателей. Сам Мойсес всё трансферное окно ждёт своего перехода в «Челси», с которым давно согласовал личные условия.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассчитывает подписать Кайседо до воскресенья, когда клуб начнёт новый сезон Английской премьер-лиги домашним матчем против «Ливерпуля».