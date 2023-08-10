Хаманн отговаривает «Баварию» от трансфера Кейна

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Дитмар Хаманн поделился мнением насчет возможного перехода нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в немецкий гранд.

«Я бы был осторожен на месте мюнхенцев. У меня есть сомнения в отношении Кейна. Не думаю, что он будет так же результативен через пару лет. Он не обладает такой же скоростью, как Роберт Левандовски. Я бы не стал платить за него такие огромные деньги. Ему уже 30 лет, а его контракт истекает следующим летом. Не нужно платить за него целых 100 миллионов», - передает слова Хаманна Bild.

В прошлом сезоне Гарри провел 38 матчей в АПЛ, забил 30 мячей и отдал три ассиста.