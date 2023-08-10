Испанский клуб хочет арендовать игрока «Арсенала»

Фланговый защитник Киран Тирни, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу.

По сообщениям журналистов The Athletic, в подписании 26-летнего шотландского футболиста заинтересован «Реал Сосьедад», который хочет усилиться перед выступлением в Лиге чемпионов. Испанский клуб планирует арендовать защитника до лета следующего года. «Канониры», в свою очередь готовы расстаться с игроком, если «Реал» обязуется выкупить его после завершения аренды.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Тирни провел 27 поединков, в которых сделал одну голевую передачу.