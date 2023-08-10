«Манчестер Юнайтед» может отправить Фернандеса в аренду

20-летний испанский защитник Альваро Фернандес, правами на которого владеет «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в другом английском клубе.

По сообщениям Sky Sports, в услугах футболиста заинтересован «Бёрнли». Клуб рассчитывает арендовать игрока до завершения следующего сезона.

В прошлом сезоне Фернандес выступал в аренде за «Престон». Защитник сыграл в Чемпионшипе 39 поединков, в которых сделал четыре голевые передачи и получил шесть желтых карточек.

Контракт Альваро с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.