Названа дата дебюта Хёйлунна за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Расмус Хёйлунн, который пополнил ряды «Манчестер Юнайтед» этим летом, может провести дебютный поединок за «красных дьяволов» 3 сентября. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Поздняя дата дебюта датчанина за манкунианцев связана с тем, что футболисту назначили процедуры для реабилитации после травмы спины. Это все займет несколько недель

Расмус перешел в манкунианский клуб из «Аталанты». Контракт игрока с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года. В прошлом сезоне Хёйлунн провел за команду из Бергамо 32 поединка, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.