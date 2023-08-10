«Челси» нацелился на полузащитника «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Кирнан Дьюсбери-Холл может сменить клубную прописку этим летом. По сообщениям Guardian, в услугах 24-летнего исполнителя заинтересован лондонский «Челси».

Руководство «пенсионеров» сделало «лисам» первое предложение по трансферу игрока, однако получило отказ. Напомним, что в предстоящем сезоне «Лестер» будет выступать в Чемпионшипе.

Кирнан является игроком «Лестера» с 2021 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 34 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок трудового договора между сторонами истекает летом 2027 года. Трансферный ценник футболиста – 25 миллионов евро.