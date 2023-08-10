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Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

10 Августа 2023 • 07:47 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о беседе с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после триумфа «горожан» в Лиге чемпионов сезона-2022/2023.

«На следующий день после победы Гвардиола позвонил мне. Тогда я удивился, подумал, что еще сплю. Он сказал, что все игроки, которые были и есть в «Ман Сити», являются частью этого успеха. Хосеп поздравил меня тоже. В тот момент я был очень тронут и поблагодарил его за все, что он сделал для меня», - приводятся слова Александра в телеграм-канале «Бомбардир».

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» минимально обыграл миланский «Интер» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Александр Зинченко
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