Нидерландский хавбек Донни ван де Бек близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» и переезду в чемпионат Испании, где в его услугах заинтересован «Реал Сосьедад».

Согласно данным таблоида Daily Mail, стороны провели успешные переговоры и очень близки к подписанию контракта.

Напомним, что ван де Бек пополнил ряды «красных дьяволов» осенью 2020 года, перебравшись из амстердамского «Аякса». В минувшем сезоне полузащитник принял участие всего в десяти матчах за манкунианцев, в которых не отметился голевыми действиями.

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Реал Сосьедад» пробился в Лигу чемпионов.