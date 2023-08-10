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Клопп нашёл потенциального преемника Робертсона в другом клубе АПЛ слухи

10 Августа 2023 • 02:13 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
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12.08 17:00

Левый защитник «Брайтона» Первис Эступиньян попал на радары «Ливерпуля».

Рулевой «красных» Юрген Клопп является большим поклонником таланта 25-летнего футболиста «чаек», докладывает журналист Стив Кей. Немецкий специалист видит в Эступиньяне потенциального преемника Энди Робертсона. По информации источника, клуб уже задумался о возможном подписании эквадорца, чья стоимость, как считают эксперты Transfermarkt, составляет 32 млн евро.

В прошлом розыгрыше Премьер-лиги Первис Эступиньян принял участие в 35 матчах «Брайтона», записав на свой счёт один забитый мяч и шесть результативных пасов.

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Ливерпуль Юрген Клопп Брайтон Эндрю Робертсон Первис Эступиньян трансферы футбола - лето 2023
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