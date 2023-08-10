«Челси» предложил 55 млн евро за Лавию

Лондонский «Челси» сделал предложение «Саутгемптону» по полузащитнику Ромео Лавии.

Ранее попытку подписать 19-летнего футболиста предпринял «Ливерпуль», однако «святые» отказались продавать игрока за 52 млн евро. Как стало известно авторитетному инсайдеру Фабрицио Романо, теперь официальное предложение по Лавии сделал «Челси». Лондонцы готовы заплатить за бельгийца более 55 млн евро, и пока неясно, устроят ли «Саутгемптон» такие условия.

Ромео Лавия отметился одним забитым мячом в 29 матчах прошедшего розыгрыша Премьер-лиги, который завершился для «Саутгемптона» вылетом в Чемпионшип.