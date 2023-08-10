Хавбек «Лидса» Тайлер Адамс близок к переходу в «Челси».

О заинтересованности «пенсионеров» в приобретении 24-летнего футболиста стало известно в начале месяца. По сообщениям журналиста Руди Галетти, сейчас руководство «синих» ведёт продвинутые переговоры по американцу. Как и предполагалось, «Челси» намерен активировать пункт отступных в размере 20 млн фунтов стерлингов (около 23,2 млн евро), и в клубе надеются, что оформить трансфер удастся уже в ближайшие дни.

Тайлер Адамс заинтересован в переходе в «Челси», поэтому достижение личной договорённости с игроком вряд ли станет проблемой для лондонцев.