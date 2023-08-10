Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» намерен в ближайшие дни завершить подписание полузащитника «Лидса» слухи

10 Августа 2023 • 00:31 Комментировать
Бирмингем
...
Лидс
12.08 17:00

Хавбек «Лидса» Тайлер Адамс близок к переходу в «Челси».

О заинтересованности «пенсионеров» в приобретении 24-летнего футболиста стало известно в начале месяца. По сообщениям журналиста Руди Галетти, сейчас руководство «синих» ведёт продвинутые переговоры по американцу. Как и предполагалось, «Челси» намерен активировать пункт отступных в размере 20 млн фунтов стерлингов (около 23,2 млн евро), и в клубе надеются, что оформить трансфер удастся уже в ближайшие дни.

Тайлер Адамс заинтересован в переходе в «Челси», поэтому достижение личной договорённости с игроком вряд ли станет проблемой для лондонцев.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Тайлер Адамс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БИРМИНГЕМ ЛИДС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
01:39 · Англия. Премьер-лига
Магуайр ещё не дал согласия на переход в «Вест Хэм»
01:18 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» согласовал с клубом АПЛ переход Экитике слухи
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 55 млн евро за Лавию
00:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен в ближайшие дни завершить подписание полузащитника «Лидса» слухи
00:07 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Челси» договорились о сумме перехода Хадсона-Одои
09 Августа
23:55 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек хочет сменить «Манчестер Юнайтед» на «Реал Сосьедад»
23:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло с высокой вероятностью покинет «Галатасарай», интерес проявляют пять клубов слухи
23:09 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» назвал «Эвертону» стоимость Экитике
23:06 · Англия. Премьер-лига
Галлас скептически относится к Хаверцу в «Арсенале»
22:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола следит за Пакета ещё со времён «Фламенго»
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет оформить переход Кайседо до матча с «Ливерпулем»
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» арендует Райю с опцией выкупа
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не планирует включать Влаховича в сделку по Лукаку
21:54 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в «Бешикташе» слухи
21:46 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Прошлый сезон получился невероятно изматывающим»
Все новости
Рекомендуем