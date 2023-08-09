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Ван де Бек хочет сменить «Манчестер Юнайтед» на «Реал Сосьедад»

09 Августа 2023 • 23:55 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
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12.08 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек хочет перебраться в «Реал Сосьедад».

Клубы продолжают переговоры по аренде 26-летнего футболиста, о чём уже сообщалось. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте, сам ван де Бек заинтересован в сделке – его привлекает проект баскского клуба. Сторонам предстоит урегулировать некоторые детали, включая стоимость аренды, опцию последующего выкупа и процент от зарплаты, который возьмёт на себя «Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне Донни ван де Бек появился на поле лишь в десяти матчах «Манчестер Юнайтед», не отметившись результативными действиями.

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Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
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