Ван де Бек хочет сменить «Манчестер Юнайтед» на «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек хочет перебраться в «Реал Сосьедад».

Клубы продолжают переговоры по аренде 26-летнего футболиста, о чём уже сообщалось. Как докладывает инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте, сам ван де Бек заинтересован в сделке – его привлекает проект баскского клуба. Сторонам предстоит урегулировать некоторые детали, включая стоимость аренды, опцию последующего выкупа и процент от зарплаты, который возьмёт на себя «Реал Сосьедад».

В прошлом сезоне Донни ван де Бек появился на поле лишь в десяти матчах «Манчестер Юнайтед», не отметившись результативными действиями.