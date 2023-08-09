Галлас скептически относится к Хаверцу в «Арсенале»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Вильям Галлас скептически относится к новобранцу клуба - немецкому нападающему Каю Хаверцу. Тот выступал ранее за «Челси», но потом решил перебраться в «Арсенал». Галлас считает, что, хотя Хаверц и забивал важные голы, он не был достаточно стабилен в составе «пенсионеров».

- Я не думаю, что он раскроет весь свой потенциал в «Арсенале». Он никогда не был стабильным в «Челси». Да, забивал важные голы, но не было стабильности. Я удивлен тем, что «Арсенал» пригласил его, - цитирует слова Галласа итальянское новостное агентство ITASportPress.