«Челси» хочет оформить переход Кайседо до матча с «Ливерпулем»

Руководство «Челси» планирует завершить трансфер эквадорского полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации The Guardian, «синие» близки к подписанию хавбека уже в самое ближайшее время. Сообщается, что Тодд Бёли и его команда пытаются договориться о сделке с «чайками», чтобы полузащитник смог сыграть с «Ливерпулем» в воскресенье, 13 августа.

Ранее появилась информация, что «Брайтон» хочет заработать на продаже Мойсеса Кайседо более 115 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста, на счету которого 53 матча в нынешнем клубе, в 75 миллионов евро.