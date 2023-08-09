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«Челси» хочет оформить переход Кайседо до матча с «Ливерпулем»

09 Августа 2023 • 22:52 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Руководство «Челси» планирует завершить трансфер эквадорского полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации The Guardian, «синие» близки к подписанию хавбека уже в самое ближайшее время. Сообщается, что Тодд Бёли и его команда пытаются договориться о сделке с «чайками», чтобы полузащитник смог сыграть с «Ливерпулем» в воскресенье, 13 августа.

Ранее появилась информация, что «Брайтон» хочет заработать на продаже Мойсеса Кайседо более 115 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста, на счету которого 53 матча в нынешнем клубе, в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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