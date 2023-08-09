Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи находится в шаге от переезда в Турцию.

Руководство английского гранда не рассчитывает на 29-летнего игрока, поэтому готово досрочно расторгнуть его контракт. По сведениям журналиста Ягиза Сабунджуоглу, в четверг игрок проведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» о прекращении сотрудничества. Тем временем, как сообщает источник, «Бешикташ» уже согласовал с ивуарийцем трудовой договор, рассчитанный на три года.

Эрик Байи пополнил ряды «красных дьяволов» в 2016 году, перебравшись из «Вильярреала» за 38 млн евро. В прошедшей кампании защитник выступал за «Марсель» на правах аренды.