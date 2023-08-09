Родри: «Прошлый сезон получился невероятно изматывающим»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мыслями о недавних успехах команды.

Новый сезон коллектив Хосепа Гвардиолы начал с поражения от «Арсенала» в Суперкубке Англии (1:1 и 1:4 в серии послематчевых пенальти), однако в прошлой кампании «горожане» стали победителями Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии.

«В прошлом сезоне пришлось напрягаться до предела. Всё прошло отлично, но иногда я чувствую себя неважно в такие моменты. Я был невероятно измотан, но разум, кажется, взял верх над телом. Мы сделали шаг вперёд, преодолев себя, что говорит об особом менталитете. Сейчас, когда позади отпуск, я чувствую себя хорошо», – цитирует журналист Джек Гаган автора победного гола «Сити» в финале Лиги чемпионов – 2022/23 против «Интера».