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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родри: «Прошлый сезон получился невероятно изматывающим»

09 Августа 2023 • 21:46 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.50 X 5.60 2 1.30
11.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мыслями о недавних успехах команды.

Новый сезон коллектив Хосепа Гвардиолы начал с поражения от «Арсенала» в Суперкубке Англии (1:1 и 1:4 в серии послематчевых пенальти), однако в прошлой кампании «горожане» стали победителями Премьер-лиги, Лиги чемпионов и Кубка Англии.

«В прошлом сезоне пришлось напрягаться до предела. Всё прошло отлично, но иногда я чувствую себя неважно в такие моменты. Я был невероятно измотан, но разум, кажется, взял верх над телом. Мы сделали шаг вперёд, преодолев себя, что говорит об особом менталитете. Сейчас, когда позади отпуск, я чувствую себя хорошо», – цитирует журналист Джек Гаган автора победного гола «Сити» в финале Лиги чемпионов – 2022/23 против «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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