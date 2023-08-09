Аке – о трансфере Гвардиола: «Манчестер Сити» всегда подписывает лучших»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал недавнее пополнение в составе команды.

«Горожане» приобрели центрбека немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Трансфер 21-летнего хорвата обошёлся гранду Премьер-лиги в 90 млн евро – рекорд среди защитников.

«Приход Гвардиола? Это хорошо. Все в «Манчестер Сити» знают, что клуб всегда подписывает лучших игроков, о какой бы позиции ни шла речь», – приводит Football Daily слова нидерландца.

Йошко Гвардиол заключил с «Манчестер Сити» контракт, рассчитанный до 2028 года. За «РБ Лейпциг» он выступал на протяжении двух лет.