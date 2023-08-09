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Аке – о трансфере Гвардиола: «Манчестер Сити» всегда подписывает лучших»

09 Августа 2023 • 21:28 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
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11.08 22:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал недавнее пополнение в составе команды.

«Горожане» приобрели центрбека немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. Трансфер 21-летнего хорвата обошёлся гранду Премьер-лиги в 90 млн евро – рекорд среди защитников.

«Приход Гвардиола? Это хорошо. Все в «Манчестер Сити» знают, что клуб всегда подписывает лучших игроков, о какой бы позиции ни шла речь», – приводит Football Daily слова нидерландца.

Йошко Гвардиол заключил с «Манчестер Сити» контракт, рассчитанный до 2028 года. За «РБ Лейпциг» он выступал на протяжении двух лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке Йошко Гвардиол
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