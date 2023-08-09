Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи – ещё одна кандидатура в списке интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» могут в скором времени расстаться с Гарри Магуайром, на которого претендует «Вест Хэм». По данным журналиста Криса Уилера, в шорт-листе на замену 30-летнему игроку фигурирует Гехи, чей контракт с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2026 года. Проблемой для «Юнайтед» может стать внушительный запрос «орлов» по 23-летнему центрбеку.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Марка Гехи составляет 35 млн евро. В числе претендентов на футболиста ранее значился лондонский «Челси».