​Почеттино объяснил выбор капитана в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу выбора Риса Джеймса капитаном команды.

«Это решение принято мной и клубом. Мы очень рады, что Рис будет капитаном команды в этом сезоне. Он подаёт пример, его отношение и преданность «Челси» выделялись на протяжении всей предсезонки. Он с гордостью носил повязку во время нашего летнего тура и будет продолжать возглавлять команду со своим подходом и идеями», - слова Почеттино приводятся на официальном сайте «Челси».

В воскресенье, 13 августа, «Челси» проведёт матч первого тура Премьер-лиги против «Ливерпуля».