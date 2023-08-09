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​Джеймс отреагировал на получение капитанской повязки в «Челси»

09 Августа 2023 • 19:24 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Новым капитаном «Челси» стал защитник Рис Джеймс. 23-летний футболист высказался после своего назначения.

«Я счастлив взять на себя эту роль и ответственность. Знаю, что у меня будут большие обязанности, потому что в прошлом у нас капитанами были огромные личности, я взволнован.

Я провёл в «Челси» почти всю свою жизнь. Я начал путь здесь уже в шесть лет, и пройти через академию было непросто. Но пойти дальше и стать капитаном – это большое чувство для меня и моей семьи», - слова Джеймса приводятся на сайте «Челси».

В стартовом туре чемпионата Англии «Челси» 13 августа сыграет против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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