​Джеймс отреагировал на получение капитанской повязки в «Челси»

Новым капитаном «Челси» стал защитник Рис Джеймс. 23-летний футболист высказался после своего назначения.

«Я счастлив взять на себя эту роль и ответственность. Знаю, что у меня будут большие обязанности, потому что в прошлом у нас капитанами были огромные личности, я взволнован.

Я провёл в «Челси» почти всю свою жизнь. Я начал путь здесь уже в шесть лет, и пройти через академию было непросто. Но пойти дальше и стать капитаном – это большое чувство для меня и моей семьи», - слова Джеймса приводятся на сайте «Челси».

В стартовом туре чемпионата Англии «Челси» 13 августа сыграет против «Ливерпуля».