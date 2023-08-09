​«Челси» объявил имя нового капитана

«Челси» объявил о том, что новым капитаном команды стал Рис Джеймс. 23-летний футболист является воспитанником «пенсионеров» - в клубной академии он оказался ещё в шестилетнем возрасте.

За первую команду «Челси» Джеймс провёл 147 официальных матчей. В них футболист записал на свой счёт 11 голов и 20 результативных передач на партнёров.

Напомним, что ранее капитанскую повязку в «Челси» носил Сесар Аспиликуэта. В июле испанец перебрался в «Атлетико».

В первом туре нового сезона Премьер-лиги «Челси» будет играть против «Ливерпуля». Игра пройдёт в воскресенье, 13 августа.