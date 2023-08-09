​Трансфер Пакета в «Манчестер Сити» ещё возможен

Трансфер полузащитника Лукаса Пакета из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити» ещё возможен. Лондонский клуб ранее отклонил устное предложение из Манчестера в 70 миллионов фунтов (чуть более 81 миллиона евро), желая сохранить бразильца. При этом «молотобойцы» знают о желании Пакета перебраться в стан «горожан». В ближайшее время может быть предложен вариант, при котором чемпионы Англии включат в сделку каких-то игроков. Обо всём этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» не хочет продавать 25-летнего Пакета даже за хорошие деньги, учитывая сложности с поиском замены. Включение в сделку игроков может решить эту проблему.