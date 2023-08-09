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​«Вулверхэмптон» объявил имя нового тренера официально

09 Августа 2023 • 17:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

За считанные дни до старта чемпионата Англии «Вулверхэмптон» внезапно попрощался с Хуленом Лопетеги. «Волки» прекратили сотрудничество с испанским тренером по причине разногласий. Новым рулевым команды стал Гари О’Нил. Прошлым клубом этого специалиста был «Борнмут». 40-летний О’Нил заключил с «Вулверхэмптоном» контракт сроком на три сезона.

В пресс-релизе «Вулверхэмптон» отмечает, что О’Нил стал самым молодым тренером команды в XXI веке.

В первом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» сыграет против «Манчестер Юнайтед» на выезде. Матч пройдёт в понедельник, 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Гари О'Нил
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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