За считанные дни до старта чемпионата Англии «Вулверхэмптон» внезапно попрощался с Хуленом Лопетеги. «Волки» прекратили сотрудничество с испанским тренером по причине разногласий. Новым рулевым команды стал Гари О’Нил. Прошлым клубом этого специалиста был «Борнмут». 40-летний О’Нил заключил с «Вулверхэмптоном» контракт сроком на три сезона.

В пресс-релизе «Вулверхэмптон» отмечает, что О’Нил стал самым молодым тренером команды в XXI веке.

В первом туре чемпионата Англии «Вулверхэмптон» сыграет против «Манчестер Юнайтед» на выезде. Матч пройдёт в понедельник, 14 августа.