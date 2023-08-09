«Лутон Таун» на страницах своего официального сайта объявил о подписании контракта с полузащитником Россом Баркли. 29-летний футболист перебрался в «Лутон» в статусе свободного агента.

За «Лутон Таун» Баркли будет выступать под номером 6.

Прошлым клубом Росса Баркли была «Ницца». Ранее хавбек играл за «Эвертон», «Челси», «Астон Виллу», «Шеффилд Уэнсдей» и «Лидс».

Отметим, что для «Лутон Таун» наступающий сезон будет дебютным в Премьер-лиге. В стартовом туре команда будет играть против «Брайтона» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 12 августа.