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​«Вест Хэм» не хочет продавать Пакета даже за хорошие деньги

09 Августа 2023 • 15:39 Комментировать

В последние часы в прессе многое было сказано об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику Лукасу Пакета из «Вест Хэма». Как стало известно Sky Sports, лондонский клуб не хочет продавать бразильца этим летом даже за хорошие деньги. «Молотобойцы» чувствуют, что не успеют найти для Пакета замену, учитывая старт сезона.

Лукас Пакета играет за «Вест Хэм» с конца прошлого лета. С тех пор бразилец провёл 41 официальный матч, в которых забил пять голов и отдал семь голевых передач на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 25-летнего Пакета в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
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