​«Манчестер Юнайтед» собирает данные о тренировках Гринвуда

В ближайшие дни «Манчестер Юнайтед» должен принять решение по будущему Мэйсона Гринвуда. В начале года с футболиста сняли обвинения в изнасиловании и нападении, но «красные дьяволы» не вернули игрока в строй, а начали своё внутреннее расследование. Поскольку тренироваться на базе Гринвуду не позволяли, футболисту приходилось заниматься в парках. В это время его фотографировали и снимали на видео. Теперь «Манчестер Юнайтед» собирает данные, прежде чем вынести вердикт по 21-летнему воспитаннику, пишет Manchester Evening News.

Напомним, что Мэйсон Гринвуд был отстранён от команды ещё в начале 2022 года.