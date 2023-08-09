​«Манчестер Юнайтед» ведёт предметные переговоры по Павару

Защитник Бенжамен Павар в ближайшее время может перебраться из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает немецкий Sky, гранд Премьер-лиги в настоящий момент ведёт предметные переговоры по трансферу 27-летнего француза.

Отмечается, что рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг настаивает на подписании Павара, учитывая универсальность этого футболиста. Сам Бенжамен хочет уйти из «Баварии» до конца августа.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бенжамена Павара в 40 миллионов евро. За «Баварию» защитник выступает с лета 2019 года после трансфера из «Штутгарта».