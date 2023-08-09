​Райя и «Арсенал» - подписание контракта всё ближе

Голкипер Давид Райя уже в ближайшие дни может стать футболистом «Арсенала». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «канониры» в среду обменялись трансферными документами с «Брентфордом». На четверг назначено медицинское обследование для футболиста. Если проблем выявлено не будет, то 27-летний Райя подпишет контракт на пять сезонов.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давида Райю в 30 миллионов евро. В последние годы вратарь регулярно вызывается в ряды сборной Испании, хотя не является там выбором номер один.