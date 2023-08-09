Силва продлит контракт с «Манчестер Сити», если «Барселона» до конца недели не сможет оформить трансфер

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва установил дедлайн каталонской «Барселоне», которая заинтересована в его трансфере. По сообщениям от инсайдера Давида Бернабеу, португалец будет ждать до конца этой недели. Если «Барселона» к этому времени не договорится о трансфере с «Манчестер Сити», Бернарду согласится продлить контракт с «горожанами».

Напомним, действующее соглашение Силвы с «Манчестер Сити» истекает через два года. Команда Хосепа Гвардиолы готова предложить полузащитнику новый контракт, который будет рассчитан до лета 2027 года.

Силва ранее выразил желание перейти в «Барселону», но 28-летний игрок понимает, что у каталонского клуба вряд ли хватит денег на его трансфер, который оценивается в районе 70 миллионов евро.