«Арсенал» продал вратаря в «Ноттингем Форест»

Голкипер лондонского «Арсенала» Мэтт Тёрнер сменил команду. 29-летний вратарь продолжит карьеру в «Ноттингем Форест».

Как информирует пресс-служба клуба, контракт между американским футболистом и «лесниками» рассчитан до середины 2027 года. Сумма сделки не разглашается, однако, согласно данным СМИ, трансфер игрока обошелся «Ноттингему» в семь миллионов евро.

Тёрнер выступал за «Арсенал» с лета прошлого года. Он был куплен у «Нью-Ингленд Революшн» за шесть миллионов. В минувшем сезоне Мэтт сыграл семь поединков, в которых пропустил четыре мяча. В четырех встречах голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.