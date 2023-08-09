«Челси» может купить вратаря сборной Грузии

Лондонский «Челси» определил двух кандидатов на замену Кепе Аррисабалаге, который недавно попал в шорт-лист мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Низара Кинселлы, испанский вратарь хоть и готов к переезду в Мюнхен, сделка по его продаже пока находится на начальной стадии.

Если Кепа уйдёт, «Челси» попробует купить ему на замену Георгия Мамардашвили из «Валенсии». Ещё одним кандидатом является Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии». Напомним, ранее «Челси» уже купил Роберта Санчеса из «Брайтона» для конкуренции с Кепой. Вероятно, в случае ухода Аррисабалаги именно бывший игрок «чаек» займёт место в основе «синих».