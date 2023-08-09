​«Баварии» придётся увеличить предложение по Кейну до 120 млн евро – журналист

Трансферная сага с Гарри Кейном в главной роли продолжается. Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, в течение суток «Бавария» может сделать «Тоттенхэму» новое предложение по звёздному форварду.

«Баварии» придётся увеличить предложение почти до 120 миллионов евро со значительной гарантированной суммой», - пишет инсайдер.

Как известно, действующий контракт связывает 30-летнего Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца июня 2024 года. Ранее англичанин не раз давал понять, что хотел бы принять новый вызов в своей карьере.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Гарри Кейна в 90 миллионов евро.